Privatjets wie Autos besteuern – Frankreich will Besitzer eigener Flugzeuge stärker zur Kasse bitten

Dem Individualverkehr soll es zum Schutz des Klimas immer schärfer an den Kragen gehen, allerdings bisher nur auf dem Land und nicht, wenn er strombetrieben ist. Nun planen Politiker in Frankreich, die Besteuerung von Kerosin für Privatflugzeuge an die von Benzin für Autos anzugleichen.

Quelle: www.globallookpress.com

Was würden Friedrich Merz und Ursula von der Leyen – nur zwei prominente Beispiele intensiver Privatjet-Nutzer – dazu sagen, dass der Nachbar Frankreich nun die Treibstoff-Besteuerung von Privatfliegern denen von Autos anzugleichen gedenkt? Eine Erhöhung der Steuern auf Privatjets wäre ein Zeichen von "gesundem Menschenverstand", sagte Christophe Béchu, Frankreichs Minister für den ökologischen Wandel, am Samstag. Seine Äußerungen kamen einen Tag, nachdem Abgeordnete der Mehrheitspartei der Renaissance einen Änderungsantrag zum Haushalt eingebracht hatten, der eine Angleichung der Besteuerung von Treibstoff für Privatflugzeuge an die von Autos vorsieht. In einem Interview mit FranceInfo sagte Béchu, dass der Schritt der Mehrheitspartei "eine gute Sache" sei, da "mehr zu besteuern, was mehr verschmutzt, ein Prinzip des gesunden Menschenverstands ist". "Ich freue mich über diese Änderung, die von der Regierung unterstützt wird", so der Minister. Medienbericht: Ursula von der Leyen soll Privatjet für eine Reise von 50 Kilometern genutzt haben Kerosin, das von Privatflugzeugen verwendet wird, unterliegt einer "Steuernische", die, wie Verkehrsminister Clément Beaune am Freitag erklärte, zu der paradoxen Situation geführt hat, dass "Privatjets jetzt weniger besteuert werden als Autos und auch als Passagierflugzeuge von kleinen Flugvereinen". Eine Erhöhung der Steuern auf den Treibstoff für Privatjets würde daher als "Ausgleich" dienen und wäre eine "gute Sache", so Beaune. Die französische Regierung hatte zuvor zugesagt, mit ihren EU-Partnern Konsultationen über Möglichkeiten zur Regulierung der Emissionen von Privatjets zu führen. Dieses Thema ist in Frankreich nach einem extrem trockenen Sommer, Waldbränden und einer drohenden Energiekrise, die durch die Sanktionen gegen Russland und den starken Rückgang der russischen Energielieferungen noch verschärft wurde, Gegenstand heftiger Debatten. Im Laufe des Sommers begannen mehrere Twitter-Nutzer in Frankreich, die Privatflugzeuge von Milliardären zu verfolgen, was die öffentliche Empörung noch weiter anheizte. Meinung Warum Milliardäre und Promis zu Recht den Klimawandel fürchten müssen Julien Bayou, der damalige Vorsitzende der französischen Grünen Partei, forderte ein totales Verbot von Privatjets mit dem Argument, dass eine solche Maßnahme "die kleinste Anzahl von Menschen mit der größten und unmittelbarsten Wirkung für das Klima bestrafen würde". Die Regierung stellte damals jedoch klar, dass ein Verbot solcher Flugzeuge angesichts ihrer wichtigen Rolle in der Wirtschaft nicht in Betracht gezogen werde. Laut einer Studie der europäischen Kampagnengruppe Transport & Environment aus dem Jahr 2021 sind Privatjets pro Passagier fünf- bis vierzehnmal so umweltschädlich wie Verkehrsflugzeuge und fünfzigmal so umweltschädlich wie Züge. Nach Berechnungen der Gruppe verursachen nur ein Prozent der Menschen fünfzig Prozent der weltweiten Luftverkehrsemissionen. Mehr zum Thema – Oxfam-Experte: "Wir brauchen keine Milliardäre, die ins Weltall fliegen"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.