Ukraine leidet unter massiven Stromausfällen nach mutmaßlichen russischen Angriffen

In mehreren Regionen im Südosten der Ukraine kam es am späten Sonntag zu Stromausfällen und Engpässen. Hochrangige ukrainische Beamte, darunter Präsident Wladimir Selenskij, erklärten, die Stromausfälle seien durch russische Raketenangriffe auf die "kritische Infrastruktur" verursacht worden. In den Regionen Charkow und Donezk sei es zu vollständigen Stromausfällen gekommen, sagte Selenskij in einem Beitrag in den sozialen Medien und bezog sich damit offenbar auf den ukrainisch kontrollierten Teil der Volksrepublik Donezk. In den Regionen Sumy, Dnepropetrowsk, Poltawa, Saporoschje und Odessa kam es zu teilweisen Stromausfällen, so der Präsident, der "russische Terroristen" für den Vorfall verantwortlich machte. Mehr Informationen in Kürze...

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.