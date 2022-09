Leben ohne russisches Bitumen: In Großbritannien werden Straßenreparaturen sanktionsbedingt zu Gold

Die Kosten für Straßenreparaturen sind in Großbritannien seit Beginn des Ukraine-Konflikts und der Verhängung von Sanktionen gegen Russland stark gestiegen. Das teilte der britische Verband der Kommunalverwaltungen (LGA) mit. Der Grund: Das Bitumen im Land war größtenteils russisch.

Quelle: Gettyimages.ru © Peter Macdiarmid

"Die Kosten für die Reparatur von Schlaglöchern steigen auf ein noch nie dagewesenes Niveau, da der Großteil des britischen Bitumens zuvor aus Russland importiert wurde", titelte die britische Zeitung Daily Mail. Und erklärte: "Die Local Government Association (LGA), die mehr als 350 Stadtverwaltungen in England und Wales vertritt, gab an, dass viele ihrer Mitglieder von einem 22-prozentigen Anstieg der Kosten für die Straßeninstandhaltung betroffen seien. Die lokalen Behörden sind bereits mit einem erheblichen Rückstand bei der Straßeninstandsetzung konfrontiert. Jüngste Schätzungen gehen davon aus, dass sie 10 Jahre und 12 Milliarden Pfund benötigen würden, um alle Straßen auf den neuesten Stand zu bringen." Laut Daily Mail, hätten sich die Kosten der Straßenreparaturen mancher Verwaltungen verdoppelt. Die Analyse der LGA basiere auf einer Umfrage unter ihren Mitgliedern und auf aktuellen Preisen. Der Grund für diesen Preisanstieg liege laut der Zeitung in den Folgen des Ukraine-Krieges und den antirussischen Sanktionen. Denn rund 60 Prozent des Bitumens, das für die Reparatur von Straßen im Vereinigten Königreich verwendet wird, wurde vor dem Februar des Jahres 2022 aus Russland bezogen, so Daily Mail. Nun müssen die Stadtverwaltungen "Bitumen rationieren und auf anderen Märkten beschaffen." Dadurch schnellen die Kosten in die Höhe und die Straßenreparaturen werden verzögert. Britische Pubs von Schließungen bedroht: Energiepreise nicht mehr bezahlbar "Die Kommunen im ganzen Land sehen sich mit noch nie dagewesenen Kostensteigerungen konfrontiert, wenn es darum geht, unsere lokalen Straßen zu reparieren, die Straßenbeleuchtung in Betrieb zu halten und in eine verbesserte lokale Infrastruktur zu investieren", stellte David Renard, der verkehrspolitische Sprecher der LGA, fest. Steve Gooding, Direktor der RAC Foundation, einer verkehrspolitischen Wohltätigkeitsorganisation, wies darauf hin, dass nun nicht nur Haushalte und Gastronomiebetriebe mit hohen Ausgaben konfrontiert seien. "Auch die lokalen Straßenbaubehörden" würden den dramatischen Anstieg der Lebenshaltungskosten spüren, "der durch die Folgen des Krieges in der Ukraine noch verstärkt wird." Mehr zum Thema - Briten protestieren gegen hohe Energiepreise: "Wir steuern auf eine humanitäre Armutskrise zu"

