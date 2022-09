Britische Pubs von Schließungen bedroht: Energiepreise nicht mehr bezahlbar

Die steigenden Energiepreise werden für viele britische Kneipen und Brauereibetriebe zur existenziellen Bedrohung. Branchenführer warnen vor zahlreichen Schließungen. Droht dem Vereinigten Königreich bald ein Pub-Mangel?

Quelle: Gettyimages.ru © © Getty Images / NurPhoto / Contributor

Der Anstieg der Energiepreise um mehr als 300 Prozent könnte Kneipen und Brauereien in ganz Großbritannien in den kommenden Monaten zu Schließungen zwingen, warnten Branchenführer, wie Sky News am Dienstag berichtete. Dem Bericht zufolge haben die Chefs der sechs größten britischen Kneipen- und Brauereibetriebe einen offenen Brief an die Regierung geschickt, in dem sie diese zum Handeln auffordern, um einen "echten und ernsthaft irreversiblen" Schaden für die Branche abzuwenden. EU-Statistikbehörde verzeichnet Zunahme der Insolvenzen Greene King, JW Lees, Carlsberg Marston's, Admiral Taverns, Drake & Morgan und die St Austell Brewery bitten um zusätzliche Hilfe für den Wirtschaftssektor, berichtet Sky News. Im Gegensatz zu den Privathaushalten gibt es für britische Unternehmen keine regulierte Preisobergrenze. Einige Kneipenbesitzer beklagen sich, dass es im Fall von Vertragsverlängerungen schwierig ist, überhaupt einen Stromversorger zu finden. "Während die Regierung Maßnahmen ergriffen hat, um den Haushalten bei der Bewältigung des Preisanstiegs zu helfen, sind die Unternehmen auf sich allein gestellt, und im Herbst wird es noch schlimmer werden", sagte Nick Mackenzie, CEO von Greene King, gegenüber Sky News. Dabei wies er darauf hin, dass die Energierechnung bei einem Pächter in diesem Jahr auf 33.000 Pfund (etwas mehr als 38.000 Dollar) angestiegen sei. "Wenn die Regierung nicht sofort eingreift, um den Sektor zu unterstützen, könnte es passieren, dass Pubs ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Damit gingen Arbeitsplätze verloren und beliebte Lokale im ganzen Land wären gezwungen, ihre Türen zu schließen. Das würde bedeuten, dass all die gute Arbeit, die geleistet wurde, um Pubs während der Pandemie offen zu halten, umsonst war", warnte Mackenzie. Mehr zum Thema - Dramatische Energiepreiserhöhungen und Inflation bedrohen Handwerksbetriebe in Deutschland

