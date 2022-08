Václav Klaus: Westen ist für Inflation in Europa verantwortlich, nicht Russland

Der ehemalige tschechische Präsident Václav Klaus hat erklärt, der Westen selbst sei für die steigende Inflation und die hohen Energiepreise in europäischen Ländern verantwortlich. Der Ukraine-Konflikt sei nicht der Hauptgrund für die Krise.

Quelle: AFP © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Der ehemalige tschechische Präsident Václav Klaus hat in einem Interview mit der tschechischen Nachrichtenagentur Seznam Zprávy mitgeteilt, dass die weltweiten Energiepreise nicht wegen Moskau angestiegen seien. Wörtlich erklärte er: "Die Probleme, die zu dem sprunghaften Anstieg der Inflation und zu dem enormen Anstieg der Energiepreise führten, die wir jetzt erleben, hatten ihren Ursprung lange vor dem 24. Februar. Die russische Invasion hat das nur noch verstärkt." Russland sei ein wichtiger Lieferant von Gas, Öl und Kohle, aber es ist "nur einer der Akteure" auf dem internationalen Markt, betonte der 81-jährige Ökonom, der zwischen 2003 und 2013 Präsident der Tschechischen Republik war. Der Rückgang der russischen Kohlenwasserstofflieferungen in die EU und die steigenden Energiepreise – die auf die umfassenden Sanktionen zurückzuführen sind, die die EU gegen Moskau verhängte – könnten nicht die Hauptursache für hohe Inflationsraten und steigende Energiepreise sein, so Klaus weiter: "Ich verstehe nicht, warum die Hauptursache nicht genannt wird. Der 'grüne Wahn', der angebliche Kampf gegen den Klimawandel und der Green Deal der EU – das ist die Hauptursache für den Preisanstieg." Klaus forderte die beteiligten Seiten auf, eine Lösung für den bereits seit einem halben Jahr andauernden Konflikt in der Ukraine zu finden, und warnte, dass sich die Situation nur "immer weiter verschlimmern" werde, wenn keine Lösung gefunden werde. Es sei notwendig, dass der Westen, insbesondere die USA, mit Russland verhandelt. Jeder Mensch, der "wenigstens ein bisschen Verstand hat", verstehe das, so der Ex-Präsident. Mehr zum Thema - Kritische Gaslage – Immer mehr Länder überdenken ihre Energiepolitik

