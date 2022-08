Chef des ukrainischen Geheimdienstes für das Gebiet Kirowograd tot aufgefunden

Alexander Nakonetschny, seit 2021 Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes im Gebiet Kirowograd, ist tot aufgefunden worden. Seine Leiche mit einer Schusswunde wurde von seiner Frau in ihrer Wohnung in Kropiwnizki gefunden. Ersten Berichten zufolge beging er Selbstmord.

Quelle: Sputnik © Stringer

Der Leiter der Direktion des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) für das Gebiet Kirowograd, Alexander Nakonetschny, wurde in der ukrainischen Stadt Kropiwnizki tot aufgefunden. Dies berichtet die Zeitung Ukrainskaja Prawda unter Berufung auf den Pressedienst des ukrainischen Sicherheitsdienstes. Nach Angaben der Zeitung wurde die Leiche von Nakonetschny am Abend des 20. August mit einer Schusswunde vorgefunden. Der Pressedienst des ukrainischen Sicherheitsdienstes und das ukrainische staatliche Ermittlungsbüro bestätigten die Informationen über den Tod des Leiters der Behörde und erklärten, dass sie alle Umstände des Vorfalls untersuchen würden. Ukraine: Generalstaatsanwältin und SBU-Chef suspendiert, ehemaliger SBU-Regionalleiter festgenommen Die Zeitung Obosrewatel zitierte Quellen, wonach die Leiche von Nakonetschny von seiner Frau in ihrer Wohnung in der Tarkowski-Straße gefunden wurde. Nach Angaben der Zeitung könnte Nakonetschny Selbstmord begangen haben. Wie die Webseite ZN.UA unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft berichtet, wurde wegen des Todes des Chefs des ukrainischen Sicherheitsdienstes ein Strafverfahren wegen "vorsätzlichen Mordes" eingeleitet. Die Höchststrafe nach diesem Artikel ist eine Freiheitsstrafe von 10 bis 15 Jahren. Alexander Nakonetschny ist seit Anfang 2021 Leiter der Direktion des ukrainischen Sicherheitsdienstes für das Gebiet Kirowograd. Vor seiner Ernennung hatte Nakonetschny zwei Jahre in der Spionageabwehr und mehr als ein Jahrzehnt in der Direktion für die Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität in Kiew gearbeitet. Ende Mai entließ Selenskij den Leiter der Direktion des ukrainischen Sicherheitsdienstes im Gebiet Charkow, Roman Dudin, wegen Versäumnissen in den ersten Tagen der russischen Sonderoperation. Dem Staatschef der Ukraine zufolge arbeitete Dudin nicht für den Schutz der Stadt, sondern "dachte nur an sich selbst". Am 15. August wurden auch zwei Leiter regionaler Direktionen des ukrainischen Sicherheitsdienstes in den Gebieten Lwow und Ternopol, Artem Bondarenko und Juri Boreitschuk, entlassen. Boreitschuk wurde dann zum Leiter der Hauptdirektion des ukrainischen Sicherheitsdienstes in Kiew und des Gebiets Kiew ernannt und löste damit Sergei Sajazja ab. Mehr zum Thema - "Werchowna Srada" – hysterische Verrätersuche zeigt Spaltung der ukrainischen Elite auf

