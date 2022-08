In Kriegszeiten: Kiews Bürgermeister Klitschko lässt sich scheiden

Das ukrainische Ex-Model und der ehemalige Profi-Boxer, von der Yellow Press auch als "unschlagbares Team" tituliert, leben nach Medienangaben bereits seit Jahren getrennt voneinander. Natalia Klitschko lebt in der Hansestadt Hamburg, wo sie sich "um Flüchtlinge aus der Heimat Ukraine" kümmert, so Angaben der Bild-Zeitung. Zuletzt sammelte sie Spenden für die Aktion "We are all Ukrainians 2022" der Klitschko-Stiftung. Vitali Klitschko sagte gegenüber der Bild:

"Wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten."

Seit 2014 ist Klitschko Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Vitali und Natalia heirateten im April 1996. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Klitschko trat 2006 erstmals für das Amt des Bürgermeisters von Kiew an. 2014 zog er ins Rathaus ein und gewann zuletzt 2020 seine Wiederwahl.

Vitali Klitschko erhielt zuletzt mediale Aufmerksamkeit in Deutschland wegen eines Gruppenfotos auf dem Balkon der deutschen Botschaft in Kiew. Bilder und Videos zeigen dabei Bundesinnenministerin Nanny Faeser, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die deutsche Botschafterin in Kiew Anka Feldhusen und Vitali Klitschko. Die vier halten Sektgläser, teils lachen sie in die Kameras von Journalisten. Faeser bereut mittlerweile die Aufnahmen. Es sei "sicherlich nicht angemessen" gewesen. Von Vitali Klitschko sind diesbezüglich keinerlei Statements bekannt. Die Frage, warum dieser offizielle Schritt nun in für Kiew so brisanter Zeit erfolgte, bleibt damit vorerst offen.

