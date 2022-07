Gerald Grosz über Sanktionspolitik – "Das sind Wirtschaftskriegstreiber"

Im Interview mit RT DE erklärt der österreichische Kolumnist, Autor und ehemalige FPÖ-Politiker Gerald Grosz, welche Folgen die Sanktionspolitik gegen Russland mit sich bringt. Er bezeichnet dabei die führenden Politiker in Deutschland und Österreich als Wirtschaftskriegstreiber, da diese ihre Länder sehenden Auges in den wirtschaftlichen Ruin trieben. Die gegenwärtige Politik sei nicht im Interesse der Bürger und führe zu massiven ökonomischen Verwerfungen:

"Wir sehen also immer mehr, dass sich die Sanktionen in Wahrheit zu unserem Nachteil entwickeln. Die Europäische Kommission hat gemeint, sechs Sanktionspakete werden irgendwen in dieser Welt in die Knie zwingen. Aktion bedeutet Reaktion. Die Reaktion ist, dass die Gaslieferungen aus Russland nach Europa gedrosselt werden. Und das ist in Wahrheit die Grundlage nicht nur für die hohe Teuerung, nicht nur für die Energieknappheit, diese Katastrophe, auf die wir im Herbst zurasen werden. Sondern das ist auch dann die Grundlage für eine Spaltung in Europa, die ich nicht will."