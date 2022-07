Frankreich bereitet sich auf Totalausfall russischer Gaslieferungen vor

Angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen den EU-Staaten und Russland aufgrund des Ukraine-Konfliktes und der daraufhin vom Westen verschärften Sanktionen befürchten immer mehr westliche Regierungen Gegenmaßnahmen Moskaus bei der Energielieferung.

Quelle: www.globallookpress.com © Julien Mattia/XinHua

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hat erklärt, dass sich die Behörden des Landes auf eine vollständige Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland vorbereiten. Der hochrangige französische Vertreter bezeichnete eine solche vollständige Abschaltung als das "wahrscheinlichste Szenario". Laut Reuters erklärte der Minister während einer Konferenz in Südfrankreich: "Ich denke, dass eine vollständige Unterbrechung der russischen Gaslieferungen eine reale Möglichkeit ist … und wir müssen uns auf dieses Szenario vorbereiten. Es wäre völlig unverantwortlich, dieses Szenario zu ignorieren. Wir sind schon so gut wie da (in dieser Situation)." Meinung Die sich in Deutschland entwickelnde Wirtschaftskrise ist eine faszinierende Studie über Eigentore Dem Politiker zufolge besteht die erste Reihe möglicher Gegenmaßnahmen der französischen Behörden darin, dass Haushalte und Unternehmen ihren Energieverbrauch reduzieren. Zudem will Paris neue Infrastrukturprojekte wie den Bau einer schwimmenden Anlage einleiten, die in der Lage sein soll, Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) aus Übersee zu verarbeiten. Paris prüft auch, welche Unternehmen gezwungen werden könnten, ihre Produktionskapazitäten zu reduzieren, um Energie zu sparen, sagte Le Maire. Die französische Regierung hat Notfallpläne ausgearbeitet, obwohl das Land weniger abhängig von russischen Gaslieferungen ist als andere europäische Länder. Berichten zufolge kommen etwa 17 Prozent der französischen Gesamtversorgung aus Russland. Analyse EU kaufte erstmals mehr Gas aus den USA als aus Russland – für die Bürger ein problematischer Trend In der vergangenen Woche ergab eine Untersuchung des Forschungszentrums für Energie und saubere Luft (CREA), dass Frankreich im Jahr 2022 bis dato der weltweit größte Importeur von russischem Flüssigerdgas war. Die Daten zeigen, dass die kurzfristigen Käufe von LNG, Rohöl und Ölprodukten im April und Mai einen Wert von rund 900 Millionen erreicht hatten. Anfang dieses Monats teilte die mit Gazprom verbundene Nord Stream AG mit, dass sie die Nord Stream 1-Pipeline, eine wichtige Leitung, für zehn Tage wegen geplanter jährlicher Wartungsarbeiten abschalten werde. Der Betreiber betonte, dass die Abschaltung zuvor mit allen Partnern abgesprochen worden sei. Im vergangenen Monat hatte der russische Energieriese die über die Pipeline nach Deutschland gelieferten Gasmengen um 60 Prozent kürzen müssen, weil eine in Kanada gewartete Turbine aufgrund der Sanktionen gegen Russland nicht von dort zurückgeschickt worden war. Mehr zum Thema – Frankreich will Stromversorgung zu 100 Prozent verstaatlichen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.