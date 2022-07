Medien: Boris Johnson will als Parteichef zurücktreten – Premierminister nur noch bis Herbst?

Laut britischen Medien werde der Premierminister Boris Johnson im Laufe des heutigen Tages von seinem Amt als Tory-Parteichef zurücktreten. Die neue Führung der Konservativen soll im Sommer gewählt werden. Bis zum kommenden Herbst soll Johnson allerdings Premierminister bleiben.

Quelle: AFP © JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

Boris Johnsons Lage schien zunehmend aussichtslos. Selbst der erst berufene neue Finanzminister Nadhim Zahawi stellte sich öffentlich gegen den Premier. Nun berichten britische Medien, dass Johnson von seinem Amt als Tory-Parteichef zurücktreten wolle. Der britische Sender BBC berief sich in seinem Bericht am Donnerstag auf Regierungskreise. Mit dem Rücktritt vom Posten des Parteichefs wäre Johnson in Kürze auch sein Amt als Regierungschef los. Laut BBC soll in diesem Sommer schon das Rennen um die neue Führung der Konservativen stattfinden. Demmach soll dann rechtzeitig zum Parteitag der Tories im Oktober ein neuer Premierminister feststehen, heißt es weiter im Bericht des britischen Senders. Johnson war in den vergangenen Tagen parteiintern massiv unter Druck geraten. Allein in den vergangenen drei Tagen waren mehrere, auch hochrangige, Kabinettsmitglieder zurückgetreten. Zuletzt hatte ihn sogar der erst am Dienstag ins Amt berufene Finanzminister Nadhim Zahawi dazu aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Noch am Mittwoch hatte James Duddridge, Johnsons parlamentarischer Assistent und enger Vertrauter, gegenüber dem britischen Sender Sky News erklärt, der Premier werde nicht aufgeben. Er sei demnach "in einer optimistischen Stimmung und wird weiterkämpfen". Johnson habe bei der vergangenen Parlamentswahl das Mandat von 14 Millionen Wählern bekommen und "so viel zu tun für das Land". Doch am Donnerstag dann die Kehrtwende. Mehr Informationen folgen.

