Sacharowa: NATO-Länder behindern Lawrows Reise nach Serbien

NATO-Staaten haben einer russischen Delegation unter der Führung des russischen Außenministers den Luftraum gesperrt, so die Sprecherin des russischen Außenamtes. Lawrow sollte zu Gesprächen nach Belgrad reisen, doch an Serbien grenzende NATO-Staaten verhinderten dies.

Quelle: Sputnik © Pressestelle des russischen Außenminsteriums

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hat bestätigt, dass die an Serbien angrenzenden Länder ihren Luftraum für das Flugzeug des russischen Außenministers Sergei Lawrow gesperrt haben, als dieser auf dem Weg nach Belgrad war. Sie erklärte am späten Sonntag in einer Sendung des italienischen Fernsehsenders La7: "Die an Serbien angrenzenden Länder haben die einzige Flugroute für das Flugzeug von Sergei Lawrow gesperrt, das nach Serbien abfliegen sollte. Die russische Delegation sollte in Belgrad Gespräche führen, und die EU- und NATO-Mitgliedstaaten schlossen den Luftraum. Dies ist ein weiterer geschlossener Kommunikationskanal." Die serbische Tageszeitung Večernje novosti hatte zuvor berichtet, dass Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro ihren Luftraum für Lawrows Flugzeug, das nach Serbien abfliegen sollte, gesperrt hätten. Mehr zum Thema - "Der Westen lässt die Ukraine nicht verhandeln" – Lawrow

