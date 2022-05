Russlands Militär warnt vor Butscha-ähnlicher Provokation in der Volksrepublik Donezk

Die Ukraine plant laut dem russischen Verteidigungsministerium in Donezk eine Provokation nach dem Muster von Butscha. Demnach sollten "Kämpfer in der Uniform russischer Militärangehöriger" ukrainische Zivilisten vor laufender Kamera erschießen.

Quelle: Sputnik © Wadim Sawizki

Kiew plant, in der Volksrepublik Donezk eine neue Provokation ähnlich der in der ukrainischen Stadt Butscha zu organisieren, um die russischen Streitkräfte für die Todesfälle verantwortlich zu machen. Dies sagte der Leiter des Nationalen Verteidigungskontrollzentrums Russlands Michail Misinzew. Er gab an, dass der Plan vom kapitulierten ukrainischen Militär enthüllt worden sei. Der hohe Militärbeamte erklärte, dass dafür "Kämpfer in der Uniform russischer Militärangehöriger" in der Stadt Konstantinowka vor laufender Kamera auf ukrainische Zivilisten schießen mussten. Meinung Das Zerbröckeln des "Asow"-Mythos leitet den Zerfall des ukrainischen Staates ein Misinzew wies darauf hin, dass die Fotos und Aufzeichnungen von "diesem abscheulichen Verbrechen", die auch aus Autos gemacht worden seien, die angeblich zufällig durch das Gebiet gefahren seien, von den Spezialisten des Zentrums für psychologische Operationen der ukrainischen Streitkräfte "nach der Befreiung dieser Stadt durch die russischen Streitkräfte" an die westlichen Medien verteilt würden. "Die Raffinesse solcher zynischer und grausamer Provokationen auf Anregung ausländischer Kuratoren hat ohne Übertreibung alle bestehenden moralischen Normen ausgelöscht, während moderne ukrainische Nationalisten vor dem Hintergrund der angewandten unmenschlichen Methoden zu 'Erben' der Nazis aus der Zeit des Großen Vaterländischen Krieges" geworden seien, so Misinzew. Der Offizier berichtete auch, dass die ukrainische Seite weiterhin große Krankenhäuser, Wohngebäude, Kirchen, Kindergärten, Schulen und andere zivile Infrastruktur beschlagnahme, um Kampfeinheiten unterzubringen und ihre Waffen einzusetzen. Er wies ferner darauf hin, dass die Zivilbevölkerung als "menschlicher Schutzschild" benutzt werde. Mehr zum Thema - Unstimmigkeiten im CNN-Bericht über angebliche Tötung zweier Zivilisten durch russische Soldaten

