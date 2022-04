Frontex-Chef tritt nach Skandal um angeblich illegale Abschiebungen zurück

Der Leiter der europäischen Grenzschutzagentur Frontex Leggeri ist zurückgetreten. Grund sind vermehrte Berichte über die mutmaßliche Beteiligung seiner Organisation an illegalen Rückführungen von Migranten, die über die Ägäis die EU betreten wollten.

Quelle: www.globallookpress.com © imago stock&people

Wie die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf verschiedene Medienquellen vermeldete, ist der Leiter der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, zurückgetreten. Zuvor war eine Untersuchung wegen der mutmaßlichen Beteiligung der Agentur an illegalen Pusbacks von Migranten über das Ägäische Meer eingeleitet worden. Mehrere europäische namhafte Medien hatten im Vorfeld berichtet, dass Frontex – trotz vorheriger öffentlicher Dementis der Agentur – laut ihrer eigenen Datenbank in illegale Rückführungen involviert gewesen sei. Leggeri habe seinen Rücktritt eingereicht und seine Entscheidung dem Frontex-Vorstand mitgeteilt, wie Politico, Spiegel und Lighthouse Reports übereinstimmend vermeldeten. Es werde erwartet, dass das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) demnächst seinen eigenen Bericht über die mutmaßlichen Managementfehler bei der Grenzschutzagentur veröffentlichen wird. Athen: Migrantin bei Schusswechsel an türkischer Grenze getötet Gegenüber Anadolu bestätigte ein EU-Beamter, der seinen Namen nicht öffentlich nennen wollte, die Beteiligung von Frontex an Rückführungen, die nach geltendem Recht illegal waren. Dabei berief er sich auf einen weiteren OLAF-Bericht, der aufgrund der darin enthaltenen sensiblen Informationen nicht veröffentlicht worden sei. Zudem sagte der EU-Vertreter, dass Leggeri und weitere Spitzenbeamte über die illegalen Pushbacks informiert gewesen seien. Sie hätten allerdings versucht, diese zu vertuschen. Ein am 28. April erschienener gemeinsamer Investigativbericht der französischen Zeitung Le Monde, des Spiegels, der Schweizer Medien SRF Rundschau und Republik sowie des niederländischen Mediums Lighthouse Reports kam zu dem Ergebnis, dass Frontex zwischen März 2020 und September 2021 an 22 Abschiebungen beteiligt war. Die EU-Agentur hatte die Vorfälle in ihren Akten vermerkt. Dabei seien mindestens 957 Asylsuchende aus Schlauchbooten geholt, in Rettungsinseln aus griechischen Beständen gesetzt und auf dem Meer zurückgelassen worden. Die Maßnahmen seien unter dem Titel "Verhinderung der Ausreise" (aus der Türkei, woher die Migranten kamen) gelaufen, so die Untersuchung. Seit 2015 kritisieren Menschenrechtsorganisationen und verschiedene Medien immer wieder mutmaßliche Fälle derartiger illegaler Rückführungen und andere augenscheinliche Menschenrechtsverletzungen seitens der griechischen Behörden. Frontex wird dabei vorgeworfen, eine Mitschuld an derartigen Handlungen zu tragen, die sowohl gegen EU- als auch internationales Recht verstoßen würden. Mehr zum Thema – US-Magazin: Afghanische Flüchtlinge müssen in Deutschland Wohnungen für Ukrainer räumen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.