Frankreich erwägt Autonomie für Korsika

Nach der Attacke auf einen inhaftierten korsischen Nationalisten in Frankreich hatten Proteste und Ausschreitungen zwei Wochen lang Korsika beherrscht. Nun kommt Bewegung in den jahrzehntealten Konflikt um den politischen Status der Mittelmeerinsel: Frankreichs Innenminister Darmanin hat am Mittwoch Zugeständnisse in Aussicht gestellt. Auch die Autonomie für die Korsikaner ist kein Tabu mehr.