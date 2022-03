Premier Johnson fordert Chelsea-Fans auf, Abramowitschs Namen nicht zu skandieren

Der britische Premierminister Boris Johnson hat durch seinen Sprecher die Chelsea-Fans aufgefordert, bei Spielen nicht mehr den Namen von Roman Abramowitsch zu skandieren. Dies berichtete Sky Sports. Johnsons Sprecher sagte:

"Wir erkennen die Macht der Gefühle der Menschen an, aber das rechtfertigt nicht ihr Verhalten, das im Moment völlig unangemessen ist. Ich denke, dass die Menschen ihre Leidenschaft und Unterstützung für ihre Mannschaft auch ohne solche Dinge zeigen können."

Beim letzten Spiel gegen Newcastle United am 13. März zeigten die Chelsea-Fans Transparente zur Unterstützung von Abramowitsch. Darüber hinaus appellierten die Chelsea-Fans, die Mannschaft aus der Politik und der Situation in der Ukraine herauszuhalten. Außerdem beklebten Chelsea-Fans, die in Trikots der Mannschaft zum Spiel kamen, das Bild des Londoner Titelsponsors Three mit Klebeband, der zuvor angekündigt hatte, seinen Vertrag mit Chelsea aufgrund von Sanktionen auszusetzen.

Am 10. März verhängte die britische Regierung Sanktionen gegen den Chelsea-Eigentümer, den russischen Milliardär Roman Abramowitsch, zu denen auch ein Einfrieren von Vermögenswerten gehört. Am 12. März suspendierte die englische Premier League Abramowitsch von der Leitung des FC Chelsea.

Chelsea erhielt eine Lizenz, um seine Fußballaktivitäten mit Einschränkungen fortzusetzen, von denen einige bereits überarbeitet worden sind. Insbesondere kann die Mannschaft 900.000 £ (1,07 Millionen Euro) für die Organisation von Heimspielen ausgeben und Preisgelder für die Zahlung von Gehältern verwenden.

Abramowitsch ist seit dem Sommer 2003 Eigentümer des FC Chelsea. Ende Februar gab Abramowitsch bekannt, dass er die Leitung der Mannschaft an die Treuhänder des FC Chelsea übergeben hat, und am 2. März kündigte der russische Geschäftsmann seine Absicht an, die Mannschaft zu verkaufen.

