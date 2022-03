Ukraine führt Visafreiheit für ausländische Kämpfer ein

Ausländer, die in die Ukraine reisen und sich der Internationalen Legion anschließen wollen, um gegen Russland zu kämpfen, können dies ab dem 1. März ohne Visum tun. Das kündigte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij am Montag an.

Der Erlass 82 des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij sieht eine visafreie Regelung für die Dauer des derzeitigen Ausnahmezustands vor und weist die ukrainische Regierung an, unverzüglich mit der Umsetzung der Anordnung zu beginnen.

Als einzige Ausnahme gelten Bürger des "Aggressorstaates", was bedeutet, dass russische Staatsangehörige, die sich in dem Konflikt auf die Seite Kiews stellen wollen, nicht willkommen sind.

Am Sonntag kündigte der ukrainische Präsident in einer Rede die Gründung einer sogenannten Internationalen Legion zur territorialen Verteidigung der Ukraine an. Hierbei werde es sich um eine separate Militäreinheit handeln, die ausschließlich aus ausländischen Freiwilligen bestehen soll. Die russische Offensive bezeichnete Selenskij als "Beginn eines Krieges gegen Europa". Er erklärte:

"Die Führung der Ukraine lädt alle Ausländer, die sich dem Widerstand gegen die russischen Besatzer anschließen und die Sicherheit der Welt schützen wollen, ein, in unser Land zu kommen und sich den Reihen der Territorialen Verteidigungskräfte anzuschließen."

Jeder, der "Seite an Seite" mit den Ukrainern stehen wolle, sei dazu eingeladen.

Moskau hat in der vergangenen Woche Truppen in die Ukraine beordert, um das Regime in Kiew "zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren". Selenskij warf Russland eine unprovozierte Invasion vor. Die USA, das Vereinigte Königreich und die EU haben sich zwar auf die Seite der Ukraine gestellt und Sanktionen gegen Russland verhängt, sowie Unterstützung in Form von Waffen und Munition zugesagt – nicht aber in Form von Truppen.

