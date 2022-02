Washington Post: USA bieten Wladimir Selenskij Evakuierung an

Nach einem Medienbericht soll die US-Regierung dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij eine Evakuierung aus Kiew angeboten haben. In einer Erklärung ruft der Staatschef zur entschlossenen Verteidigung der Hauptstadt auf. Er will in Kiew bleiben.