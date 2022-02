Russisches Militär stoppt nach eigenen Angaben ukrainische Sabotagegruppe – 5 Tote

Wie die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti meldet, haben einer Pressemitteilung des südlichen Militärbezirks zufolge zwei Kampffahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte die Grenze zu Russland überquert, um Saboteure aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet zu evakuieren.



Die gepanzerten Mannschaftstransporter der ukrainischen Armee wurden zerstört, und fünf Soldaten der ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe wurden getötet.



Russisches Militär und Grenzschutzbeamte wurden nicht verletzt.

Die ukrainischen Streitkräfte bestreiten den Vorfall.

Wie das russische Verteidigungsministerium zu den Einzelheiten des Vorfalls mitteilte, hat eine Untereinheit des südlichen Militärbezirks zusammen mit einer Grenzpatrouille des Föderalen Sicherheitsdienstes Russlands eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe daran gehindert, die russische Staatsgrenze zur Ukraine zu überschreiten.



Am 21. Februar 2022 gegen 6 Uhr Moskauer Zeit entdeckte eine Grenzpatrouille des russischen FSB in der Nähe des Dorfes Mitjakinskaja im Gebiet Rostow an der russischen Grenze zur Republik Ukraine den Infiltrationsversuch einer Sabotage- und Aufklärungsgruppe.

Um die Sabotagegruppe zu fassen, forderte die Grenzpatrouille des Föderalen Sicherheitsdienstes der Russischen Föderation Verstärkung von der Einheit der russischen Streitkräfte des südlichen Militärbezirks an, die für die operative Überwachung der Staatsgrenze zuständig ist.

Im Verlauf des Gefechts fuhren zwei Kampffahrzeuge der ukrainischen Infanterie über die Staatsgrenze zur Russischen Föderation, um eine Gruppe ukrainischer Saboteure zu evakuieren. Eine Einheit der russischen Streitkräfte traf schnell am Ort des Geschehens ein und zerstörte die beiden ukrainischen Schützenpanzer mit Panzerabwehrwaffen.

Infolge des Zusammenstoßes wurden fünf Grenzverletzer der ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe vernichtet. Unter den Militärangehörigen der russischen Streitkräfte und den Grenztruppen des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes gab es keine Verletzten.

