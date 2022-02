Ukrainische Sängerin zieht sich wegen Krim-Besuchs von Eurovision zurück

Die ukrainische Sängerin Alina Pasch hat ihre Kandidatur für den Eurovision Song Contest (ESC) zurückgezogen. Sie gab ihre Entscheidung auf Instagram bekannt. Pasch schrieb:

Sie stellte fest, dass sie in den sozialen Medien Hass und Drohungen ausgesetzt war. Pasch erklärte:

"Was aus dieser Geschichte geworden ist, entspricht ganz und gar nicht dem, was ich mir für mein Lied vorgestellt hatte. Ich bin eine Künstlerin, keine Politikerin. Ich habe kein Heer von PR-Leuten, Managern und Anwälten, um all diesen Angriffen und Drohungen in den sozialen Medien entgegenzutreten. Und auch absolut inakzeptable Formulierungen, die sich die Menschen erlauben, ohne die Situation zu verstehen und die Würde eines jeden Bürgers der Ukraine zu vergessen."