EU will Afrika zu Lieferanten von "grünem" Wasserstoff machen

Wenn die EU ihre ambitionierten Pläne zur Ausweitung der Nutzung von grünem Wasserstoff realisieren will, benötigt sie weitere Quellen zum Bezug des Rohstoffes. Afrika sei eine gute Option, so EU-Vertreter, da der Kontinent große Potenziale an erneuerbaren Energien habe.