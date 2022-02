Mann in Pariser Bahnhof nach Messerangriff von Polizisten erschossen

Ein Mann, der am Pariser Gare du Nord mit einem Messer Polizisten bedroht hatte, ist nach Polizeischüssen gestorben. Zwei Beamte hätten von ihrer Dienstwaffe Gebrauch gemacht, als der Mann mit dem Messer auf sie zugekommen sei, hieß es am Montagvormittag aus Polizeikreisen.

Am Montag wurden zwei Polizisten am Gare du Nord in Paris von einem Mann mit einem Messer bedroht und machten gegen diesen von ihrer Schusswaffe Gebrauch. Laut einer von der Nachrichtenagentur AFP zitierten Polizeiquelle starb der Angreifer. Innenminister Gérald Darmanin äußerte sich auf Twitter:

"Heute Morgen gegen 7 Uhr wurde eine Patrouille von Polizisten in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Region Paris von einem mit einem Messer bewaffneten Individuum bedroht. Die Polizisten machten von ihrer Waffe Gebrauch und wendeten so jede Gefahr für sich selbst und die Reisenden ab."

Laut AFP, die sich auf eine Polizeiquelle berufen, bedrohte der Mann die Polizisten mit einer "30 Zentimeter" langen Klinge, auf der "ACAB [All cops are bastards, Alle Polizisten sind Bastarde]" geschrieben stand. Gegenüber dem Radiosender RMC teilte der für Verkehr zuständige Minister Jean-Baptiste Djebbari mit, dass es sich bei dem Mann "a priori um jemanden handelte, der den Polizeibehörden bekannt ist, weil er im Bahnhof herumstreunt". Er fügte hinzu: "Tatsächlich soll er [die Polizisten] mit einem Messer angegriffen haben, [was] die Ordnungskräfte dazu veranlasste, von ihren Waffen Gebrauch zu machen".

Er teilte auch mit, dass die terroristische Spur ausgeschlossen wurde, immer noch "a priori". Der Polizeipräfekt Didier Lallement lobte den "Mut der Polizisten, die am Gare du Nord kaltblütig auf einen feigen Angriff reagiert haben".

