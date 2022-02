EU-Kommission stuft Atom- und Gaskraftwerke als klimafreundlich ein

Während Deutschland weiter am Ausstieg aus der Atomenergie festhält, zeichnet sich auf EU-Ebene ein Umdenken in Bezug auf die Rolle der Kernenergie bei der Energiewende ab. Einige Staaten kündigten bereits Klagen gegen die Entscheidung an.