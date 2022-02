Finnland hebt im Februar alle Corona-Maßnahmen auf

Nach Dänemark will sich auch Finnland von seinen Corona-Restriktionen verabschieden. Premierministerin Marin kündigte auf einer Veranstaltung in Helsinki die schrittweise Aufhebung aller Corona-Maßnahmen im Februar an. Auch die Einreise soll erleichtert werden.