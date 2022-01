Dänemark macht sich frei

Ein europäisches Land nach dem anderen beendet das Corona-Notstandsregime. In unserem nördlichen Nachbarland Dänemark soll es zum 1. Februar beendet werden. So plant dies Gesundheitsminister Magnus Heunicke.

Dänemark wird voraussichtlich ab dem 1. Februar sämtliche Corona-Beschränkungen aufheben, mit Ausnahme der Einreisebestimmungen.

Nach Meldungen der dänischen Presse hat der Gesundheitsminister des Landes, Magnus Heunicke, in einem Brief die Fraktionen des dänischen Parlaments darüber informiert, dass die Regierung diesen Stichtag zum "Freedom Day" machen will. Die Epidemiekommission hatte dafür den 5. Februar vorgeschlagen.

"Ich möchte der Empfehlung der Epidemiekommission folgen, aber so, dass die Einstufung von COVID-19 als gesellschaftsbedrohende Erkrankung ab dem 1. Februar 2022 abgeschafft wird," schrieb Heunicke.

Die Einstufung von COVID-19 als "gesellschaftsbedrohende Erkrankung", das dänische Gegenstück zur deutschen "epidemischen Notlage von nationaler Tragweite", sollte am Mittwoch im Gesundheitsausschuss vorberaten und bereits am kommenden Freitag im Folketing aufgehoben werden.

Die Epidemiekommission hatte ihre Empfehlung damit begründet, dass mit Omikron die Belastung der Kliniken beherrschbar sei und auch bei hohen Infektionsraten keine Überlastung der Krankenhäuser durch eine zu hohe Zahl von Einweisungen drohe. In manchen Regionen werde sogar die Bereitschaft bereits reduziert.

Die anderen Parteien im dänischen Parlament haben bereits signalisiert, dass sie das Vorhaben unterstützen.

Bei der Einreise nach Dänemark werden noch für weitere vier Wochen die Test- und Isolationsbestimmungen bestehen bleiben. Alle Beschränkungen innerhalb Dänemarks, von Masken bis Ausgangsbeschränkungen, werden jedoch fallen.

