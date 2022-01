Zu hoch gegriffen: Dänische Corona-Statistik in der Kritik

Der dänischen Infektionsschutzbehörde (SSI) wird vorgeworfen, eine zu hohe Zahl an COVID-19-Patienten anzugeben. Mit in die Statistik fließen auch Fälle ein, in denen Personen wegen anderer Leiden im Krankenhaus behandelt werden und bei denen zusätzlich eine Corona-Infektion festgestellt wird.