AFP: Macron bietet Putin Deeskalationsplan für Ukraine an

Eine AFP-Quelle des Élysée-Palasts hat gesagt, der französische Präsident Macron wolle dem russischen Präsidenten Putin in einem Telefongespräch seine Version der Deeskalation in der Ukraine anbieten. Das Gespräch zwischen den beiden Präsidenten soll in den kommenden Tagen stattfinden.