Borrell: Die EU plant keinen Abzug von Diplomaten aus Kiew

Die Europäische Union sieht keinen Grund, die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland zu dramatisieren, sagte heute der EU-Kommissar für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell. Man sehe keinen Grund, Diplomaten aus Kiew abzurufen und werde den USA bei diesem Schritt nicht folgen. Mit diesen Worten wird Borrell durch die Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) zitiert.

L'Union européenne ne voit pas de raison de dramatiser les tensions entre l'Ukraine et la Russie et ne compte pas suivre les États-Unis qui appellent les familles de leurs diplomates, a annoncé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell #AFPpic.twitter.com/dPklpYiWZE — Agence France-Presse (@afpfr) January 24, 2022

Wie in der Nacht bekannt wurde, ziehen die USA dagegen einen Teil des diplomatischen Personals sowie alle Familienangehörigen ihrer Diplomaten aus der Ukraine ab. Außerdem erging eine Reisewarnung an alle US-Bürger, mit der davon abgeraten wird, derzeit die Ukraine zu bereisen. Als Begründung wird eine angeblich "anhaltende Bedrohung durch russische Militäraktionen" genannt.

US-amerikanischen Staatsbürgern wird erneut dringend von Reisen in die Ukraine abgeraten, während diejenigen, die sich bereits im Land aufhalten, aufgefordert sind, "eine sofortige Abreise mit kommerziellen oder anderen privat verfügbaren Transportmöglichkeiten in Betracht zu ziehen". Die höchste Warnstufe "Level 4: Do Not Travel" für die Ukraine, die sich sowohl auf COVID-19 als auch auf "erhöhte Bedrohungen aus Russland" beruft, ist seit mehr als einem Monat auf der Website des US-Außenministeriums zu finden.

Mehr zum Thema - "Erhöhte Bedrohungen aus Russland": Familien von US-Diplomaten sollen Ukraine verlassen