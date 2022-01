Alle neuen Autos in der EU müssen mit einem Datenerfassungsgerät ausgestattet sein

Ein neues Gesetz verpflichtet alle neuen Automodelle, die ab Mitte 2022 in der Europäischen Union verkauft werden, Fahrdaten aufzuzeichnen, die im Falle eines Unfalls eingesehen werden können. Die Geräte werden den Flugdatenschreibern ähneln, die sowohl in Verkehrs- als auch in Militärflugzeugen verwendet werden.