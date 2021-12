Gazprom-Chef: Nord Stream 2 betriebsfertig, beide Stränge mit Gas befüllt

Gazprom-Chef Alexei Miller hat bekannt gegeben, dass auch der zweite Strang der Pipeline Nord Stream 2 nun mit technischem Gas befüllt sei. Dies sei bereits um 10:58 Uhr MEZ geschehen, teilte Miller dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Mittwochnachmittag mit.

"Der erste und der zweite Strang der Pipeline Nord Stream 2 weisen den erforderlichen Betriebsdruck auf und sind vollkommen betriebsfähig."

Der Präsident gratulierte dem russischen Gasriesen und dessen Partnern zum Ende der Arbeiten an diesem Projekt. Dabei betonte er, Russland werde unverzüglich große Gasmengen nach Europa liefern, sobald die Betriebsgenehmigung vorliegen werde. Der Start von Nord Stream 2 werde die Gaspreise in Europa, darunter auch in der Ukraine, nach unten drücken.

"Alle Länder und Abnehmer aus den Ländern, die russisches Gas verbrauchen, werden dies sofort merken. Dies betrifft sowohl Wirtschaftsbetriebe als auch Haushalte."

Zugleich betonte Putin, dass die Entwicklung der einheimischen Gasinfrastruktur und die nachhaltige Versorgung des Binnenmarkts vorrangig seien. Zu diesem Zweck habe man ein groß angelegtes Programm zum Anschluss der russischen Regionen an das Gasnetz gestartet.

Das Projekt Nord Stream 2 stellt zwei parallel verlaufende Gasleitungen von jeweils 1.230 Kilometern Länge für den Gastransport aus Russland durch finnische, schwedische, dänische und deutsche Gewässer der Ostsee nach Deutschland. Die Leitung kann jährlich etwa 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportieren.

