Schweizer Virologe plädiert für Ende der Maskenpflicht für Geimpfte und Genesene

Der Leiter des Virologischen Instituts der Universität Zürich Cornel Fraefel hat sich dafür ausgesprochen, dass gegen COVID-19 geimpfte Personen und Genesene auf das Tragen von Masken verzichten sollten. Wie die Zeitung Blick berichtet, sei Fraefel der Meinung, die Maskenpflicht sei kontraproduktiv, da diese "nicht etwa zu einer Verkürzung der Pandemie, sondern sogar zu einer Verlängerung" führe.

Fraefel begründete dies damit, dass eine Corona-Infektion bei geimpften Personen wie eine "Booster"-Impfung wirken würde. Zudem werde es durch Infektionen wahrscheinlicher, dass sich für das Virus die Chancen verringern, sich durch weitere Mutationen dem Schutz durch das menschliche Immunsystem zu entziehen. Bei Geimpften und Genesenen werde eine solche Immunisierung durch die Maskenpflicht verhindert. Ungeimpfte – und auch Geimpfte mit einem hohen Risiko – sollten jedoch weiterhin eine Maske tragen, um sich vor dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs zu schützen.

Menschen, die bereits eine Immunität durch Impfungen oder Genesung besitzen, kämen aufgrund des Maskentragens außerdem auch deutlich weniger mit anderen Bakterien und Viren in Kontakt. Dies könne "verheerende" Folgen haben, da das Immunsystem auch ein Training gegen diese anderen Erreger brauche.

"Das Immunsystem braucht Training, sowohl um gegen Viren und Bakterien als auch gegen Allergien, Autoimmunkrankheiten und Krebs gewappnet zu sein."

Aus diesen Gründen rät Fraefel Geimpften und Genesenen zu einem Verzicht auf die Maske, wo dies erlaubt sei. Damit könne man auch ein klares Signal an Ungeimpfte senden: Diese könnten dann erkennen, "dass sich die Impfung lohne", so lautet die Auffassung des Immunologen. Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes in der Schweiz hält von dem Vorschlag jedoch nicht viel, da dies zu "massiv mehr Virusübertragungen führen und früher oder später auch Personen betreffen würde", erklärte der Vizepräsident der Taskforce, Urs Karrer. Daher halte er Fraefels Idee für "ethisch nicht vertretbar".

