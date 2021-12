Russisches Konsulat in der Ukraine mit Molotow-Cocktail angegriffen – Außenministerium

Russland hat den Angriff auf sein Generalkonsulat in Lwow als "terroristischen Akt" bezeichnet – und als Folge der Hysterie und Russophobie in der Ukraine. Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde das Gedäude des russischen Konsulats mit einem Molotow-Cocktail beworfen. Verletzt wurde dabei niemand.

Das russische Außenministerium hat einen ukrainischen diplomatischen Vertreter in Moskau einbestellt um ihm eine nachdrückliche Protestnote auszuhändigen. Die Ukraine müsse ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen und der Sicherheit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen nachkommen, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums.

In der Erklärung wird beschrieben, dass am 24. Dezember um 02:30 Uhr Ortszeit in Lwow ein "terroristischer Akt" begangen wurde. Nach Angaben des russischen Außenministeriums warf ein Unbekannter einen Molotowcocktail gegen den Eingang des Konsulats, der sofort Feuer fing. Kein Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung wurde dabei verletzt.

Das Außenministerium nennt die Tat ein "Resultat der gesteigerten russiophobischen Hysterie in der Ukraine". Die ukrainische Regierung würde Hass und Feindschaft gegen Russland schüren. Das Büro sandte eine Mitteilung an die regionale Vertretung des ukrainischen Außenministeriums sowie einen Appell an den Leiter der Hauptdirektion der Nationalen Polizei in Lwow. Diese leitete ein Verfahren wegen Rowdytums ein.

In den Jahren 2014 bis 2016 kam es in der Ukraine zu einer Reihe von Angriffen auf russische diplomatische Vertretungen. 2019 hat ein russisches Gericht einen der Anstifter in Abwesenheit zur einer Haftstrafe verurteilt.

