Litauen drängt NATO zur Verlegung von Truppen "an die Ostfront"

Laut Interfax-Ukraine sagte der litauische Präsident Gitanas Nausėda am Dienstag, dass die westlichen Länder einen klaren Aktionsplan entwickeln müssten, um mit dem "Verlust des Gleichgewichts in der Region" und der zunehmenden Zahl russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine umzugehen:

"Die NATO sollte darauf nicht nur mit einer Konzentration ihrer Truppen an der Ostfront reagieren, sondern auch ihre militärischen Fähigkeiten stärken. Die Stärkung der militärischen Fähigkeiten ist gut, aber wir müssen auch einen Algorithmus haben, was zu tun ist, wenn Szenario A, Szenario B, Szenario C eintritt."

Er fügte hinzu, dass die NATO damit beginnen sollte, über die Sicherheit der Region als Ganzes und nicht nur über die einzelnen Länder zu diskutieren, um im Falle einer Konfrontation mit Russland eine "umfassende Antwort" auf osteuropäischer Ebene entwickeln zu können.

Der Präsident betonte:

"Damit wir nicht nur die ukrainische, polnische oder litauische Situation separat diskutieren. Vielmehr sollte es eine Diskussion über die regionale Sicherheit sein."

Nausėdas Forderung der Stationierung von mehr NATO-Personal in Osteuropa folgt auf ein Verhandlungsangebot Moskaus für mehr Sicherheitsgarantien, das es dem von den USA geführten Militärblock in der vergangenen Woche unterbreitet hatte. Russland forderte darin, Das NATO-Hauptquartier in Brüssel solle die Stationierung von Truppen und militärischer Ausrüstung in der Nähe seiner Grenze einstellen.

Der Entwurf Moskaus mit rechtsverbindlichen Sicherheitsgarantien wurde nach einem Videogipfel zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-amerikanischen Amtskollegen Joe Biden vorgelegt, bei dem es um Vorwürfe ging, dass Moskau Truppen an der Grenze zur Ukraine in Stellung bringe.

Nachdem mehrere westliche Medien auf einen bevorstehenden Konflikt hingewiesen hatten, verschärfte die NATO ihre Rhetorik und drohte Russland mit Sanktionen. Der Kreml hat Berichte über eine bevorstehende Offensive hingegen wiederholt dementiert.

