Londoner Bürgermeister: Weitere COVID-19-Einschränkungen unvermeidlich

Londons Bürgermeister Sadiq Kahn sagte, er sehe keine Möglichkeit, weitere COVID-19-Beschränkungen in der britischen Hauptstadt zu vermeiden, da die Zahl der Omikron-Variante stark angestiegen sei. Er befürchtet, dass das öffentliche Gesundheitssystem ohne diese Beschränkungen zusammenbrechen könnte.

Londons Bürgermeister sagte, er sehe keine Möglichkeit, weitere COVID-19-Beschränkungen in der britischen Hauptstadt angesichts eines Anstiegs der Omikron-Variante zu vermeiden. Er befürchtet, dass das öffentliche Gesundheitssystem (NHS) ohne diese Beschränkungen an den Rand des Zusammenbruchs gebracht werden könnte.

In einem Interview mit der BBC am Sonntag bezeichnete Sadiq Khan neue Beschränkungen als "unvermeidlich" und forderte ein "großes Paket finanzieller Unterstützung für unser Gastgewerbe, die Kultur und den Einzelhandel" für den Fall, dass dies geschieht. Er argumentierte, dass die Hauptstadt einen noch schlimmeren Anstieg positiver Fälle und "möglicherweise öffentliche Dienste wie den NHS am Rande des Zusammenbruchs, wenn nicht gar des Zusammenbruchs" erleben würde, wenn die Behörden nicht "eher früher als später" strengere Beschränkungen einführen würden.

Der Londoner Bürgermeister sagte, dass allein in der britischen Hauptstadt in den letzten 24 Stunden fast 30.000 neue COVID-19-Fälle registriert wurden.

Khans Äußerungen kommen weniger als 24 Stunden, nachdem er angesichts der steigenden Zahl von COVID-19-Fällen und der rasanten Ausbreitung insbesondere des Omikron-Stammes, der in England und Schottland bereits zur dominierenden Variante geworden ist und Delta verdrängt hat, einen "größeren Zwischenfall" in London ausgerufen hat.

Der Begriff "schwerer Vorfall" wird für Ereignisse verwendet, die besondere Vorkehrungen seitens der Rettungsdienste, des NHS oder der städtischen Behörden erfordern und die "wahrscheinlich zu ernsthaften Schäden, Beeinträchtigungen, Störungen oder Risiken für das menschliche Leben oder Wohlergehen, wesentliche Dienstleistungen, die Umwelt oder die nationale Sicherheit führen".

Khan sagte, dass derzeit 1.534 Menschen mit COVID-19 in der Hauptstadt ins Krankenhaus eingeliefert wurden – ein Anstieg von fast 30 Prozent im Vergleich zur letzten Woche.

Bei der Bekanntgabe der Entscheidung am Samstag behauptete Khan, dass die "große Mehrheit" der Patienten, die in den Krankenhäusern behandelt werden, nicht geimpft sei. Er forderte die Londoner auf, sich impfen zu lassen und eine Auffrischungsdosis zu erhalten, wobei er den Aufruf insbesondere an einige Minderheitengruppen richtete. Laut Kahn:

"In einigen Gegenden Londons gibt es schwarze Londoner, muslimische Londoner, jüdische Londoner und osteuropäische Londoner, die noch nicht geimpft wurden."

Khan versprach, dass in den kommenden Tagen an weiteren Orten in der Hauptstadt die ersten Dosen und Auffrischungsimpfungen angeboten werden. Bislang haben nach Angaben der Regierung 2,7 Millionen Londoner eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Mehr zum Thema - Handeln gegen Omikron: Brauchen bald auch Geimpfte PCR-Tests für Reisen innerhalb EU?