US-Regierung gewinnt Berufung gegen Assange-Auslieferung

Ein Berufungsgericht in London hat die Ablehnung des US-Auslieferungsantrags für Julian Assange gekippt. Das teilte ein Richter am Londoner High Court am Freitag mit. Der Wikileaks-Gründer muss nun damit rechnen, doch noch an die Vereinigten Staaten ausgeliefert zu werden.

Ein britisches Berufungsgericht hat der Berufung der US-Regierung gegen die Verweigerung der Auslieferung des WikiLeaks-Mitbegründers Julian Assange stattgegeben und damit die Tür für einen möglichen Prozess gegen ihn auf amerikanischem Boden wegen Spionage geöffnet.

Im Januar hatte ein Bezirksgericht den Auslieferungsantrag der USA mit der Begründung abgelehnt, der Verleger sei psychisch gefährdet und würde sich möglicherweise das Leben nehmen, wenn er in den USA brutalen Haftbedingungen ausgesetzt wäre.

Assange befindet sich seit Juni 2012, als er in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht fand, in verschiedenen Formen der Isolation. Er erhielt dort Zuflucht aufgrund eines laufenden Auslieferungsverfahrens auf Ersuchen Schwedens, das damals gegen ihn wegen des Vorwurfs ermittelte, er habe mit zwei Frauen Sex gehabt, ohne deren Zustimmung zu erhalten, keinen Schutz zu benutzen. Die Anschuldigungen wurden inzwischen fallen gelassen.

Der Australier sagte, die Strafverfolgung durch Schweden sei eine List gewesen, um ihn auf schwedischen Boden zu bringen, wo er einem Auslieferungsersuchen der USA ausgesetzt werden würde. Er verstieß gegen die Kaution, die ihm die britische Justiz gewährt hatte, nachdem er in der Botschaft Zuflucht gesucht hatte.

Nachdem in Ecuador eine neue Regierung an die Macht kam, die eine Annäherung an die USA anstrebte, wurde Assanges Lage in der Botschaft unsicher. Im Jahr 2019 wurde die Londoner Polizei hinzugezogen, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Er wurde wegen Veruntreuung verurteilt und für die Dauer seines US-Auslieferungsverfahrens im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh festgehalten.

Während seines Aufenthalts in der Botschaft wurde Assange einer geheimen Überwachung unterzogen, die angeblich von einer Sicherheitsfirma durchgeführt wurde, die mit dem Schutz der Botschaft beauftragt und von der CIA kompromittiert worden war. Die US-Spionagebehörde zog Berichten zufolge auch eine Entführung oder gar Ermordung von Assange in Betracht, nachdem WikiLeaks in den Besitz von Akten über die Hacking-Tools der CIA gelangt war, die die Transparenzorganisation als "Vault 7" bezeichnete.

Die USA haben Assange wegen einer Reihe von Straftaten angeklagt, die im Zusammenhang mit seiner Kommunikation mit Whistleblowern stehen, vor allem mit Chelsea Manning, die WikiLeaks geheimes Material über die US-Kriege im Irak und in Afghanistan zugespielt hat. Ihm drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Gefängnis.

Assange-Unterstützer sagen, dass er verfolgt wird, weil er die Verbrechen der US-Regierung und ihrer Verbündeten aufgedeckt hat, und dass die Länder, die ihn strafrechtlich verfolgen, den investigativen Journalismus auf globaler Ebene effektiv einschränken.

