NATO-Generalsekretär Stoltenberg: Deutschland soll stationierte Atomwaffen im Land belassen

Rund 20 Atomwaffen aus US-amerikanischer Herstellung sind noch in Deutschland gelagert. SPD, Grüne und FDP jedoch fordern ein Ende dieser Praktik. Noch sind die Koalitionsverhandlungen im Gange, und eine finale Entscheidung zwischen den drei Parteien zu diesem Streitthema gibt es bislang nicht. Im Weißbuch der Bundeswehr steht geschrieben, dass nukleare Abschreckung notwendig bleibt. Erst die Abschaffung der Waffen mache diese überflüssig.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mahnte die deutsche Politik, die richtige Entscheidung zu treffen:

"Ich erwarte, dass Deutschland weiterhin an der nuklearen Teilhabe teilnimmt, weil sie für den gesamten europäischen Verteidigungsrahmen so wichtig ist. Die Alternative zur nuklearen Teilhabe in der NATO sind verschiedene Arten von bilateralen Vereinbarungen. Deutschland kann natürlich entscheiden, ob es in seinem Land Atomwaffen geben wird, aber die Alternative ist, dass wir am Ende Atomwaffen in anderen Ländern in Europa haben, auch östlich von Deutschland."