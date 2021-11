RT-Drehteam an polnisch-weißrussischer Grenze festgenommen

Ein RT-Korrespondent sowie sein Kameramann sind am Montag an der polnisch-weißrussischen Grenze festgenommen worden. Die beiden meldeten sich telefonisch und sagten, die polnische Polizei verhalte sich "äußerst unfreundlich".

Ein Team von RT France wurde von den polnischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen, als die Korrespondenten über die aktuelle Flüchtlingskrise an der Grenze zu Weißrussland berichteten. Das Letzte, was der Korrespondent meldete, war, dass ihnen Handschellen angelegt wurden.

Reporter David Khalifa und Kameramann Jordi Demory wurden nach einer Live-Übertragung vom Schauplatz in Gewahrsam genommen, so RT France. Sie berichteten, dass die polnische Polizei ihnen gegenüber eine unfreundliche Haltung an den Tag legte.

"Sie forderten uns mehrmals auf, zu verschwinden und nicht zu filmen", sagte Khalifa über die polnischen Grenzbeamten.

Khalifa schickte die Nachricht "Handschellen", bevor der Kontakt zu ihm und Demory abbrach.

Das RT-Team berichtete aus Usnarz Gorny, einem kleinen Grenzdorf im Nordosten Polens, bevor sie verhaftet wurden.

RT France teilte mit, dass die Journalisten zu einer Polizeistation in Sokolka gebracht wurden, einer Stadt etwa 47 Kilometer nordwestlich von Usnarz Gorny.

Die Krise zwischen Weißrussland und seinen EU-Nachbarn verschärft sich zusehends, während Tausende von Migranten versuchen, über weißrussisches Gebiet in die EU zu gelangen.

Brüssel und einzelne Mitgliedsstaaten beschuldigten Minsk, den Zustrom zu organisieren und Menschen aus Ländern wie dem Irak und Syrien als Schachfiguren zu benutzen. Die weißrussische Regierung bestritt, hinter der Krise zu stecken, und erklärte, dass die von der EU verhängten Sanktionen ihre Fähigkeit, die Grenze zu kontrollieren, beeinträchtigt hätten.

Einige EU-Vertreter behaupteten, dass Russland in den Konflikt verwickelt sei und forderten Moskau auf, Druck auf Minsk auszuüben. Moskau distanzierte sich von dem Streit und erklärte, es habe nichts damit zu tun.

