Duma-Sprecher fordert von Europa Hilfe für Flüchtlinge an Grenze Weißrusslands zu Polen

Der Sprecher des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, ist der Ansicht, dass internationale Organisationen den Flüchtlingen an der weißrussisch-polnischen Grenze helfen sollten anstatt sich aus der Verantwortung stehlen. Dies erklärte Wolodin am Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal.

"In dieser Situation [wäre es] richtig, wenn die internationalen Organisationen – der Europarat und die PACE, die OSZE und das Europäische Parlament – aufhörten, die Verantwortung von sich auf andere abzuwälzen, und den Flüchtlingen hälfen."

Er bezog sich dabei auf die Kriegspolitik des kollektiven Westens, welche dieser bereits seit mehreren Jahrzehnten im Nahen Osten verfolgt:

"Der Grund für das, was passiert, ist der langjährige politische Kurs der USA und der EU in Bezug auf den Nahen Osten. Die meisten der Flüchtlinge stammen aus Ländern, in die NATO-Truppen entsandt wurden – entsandt, um eine Demokratie nach den eigenen Vorstellungen der NATO-Staaten aufzubauen und ihre Standards durchsetzen. Libyen, Irak, Syrien – keiner dieser Staaten hat von der internationalen Expansion des Westens profitiert. Und nun sind die Bürger dieser Länder gezwungen, Zuflucht zu suchen."