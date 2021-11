"Wir zahlen 2600 Euro pro Person" - Migranten erzählen, wie sie nach Weißrussland gekommen sind

Migranten in einem Zeltlager an der weißrussisch-polnischen Grenze in der Nähe des Kontrollpunkts Bruzgi erzählten der Nachrichtenagentur Ruptly am Dienstag, wie sie ein weißrussisches Visum erhalten haben und was sie von ihrem Aufenthalt an der Grenze erwarten würden.