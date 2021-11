Putin erörtert mit Merkel Migrationskrise und plädiert für direkten Dialog mit Weißrussland

Russlands Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben am Freitag telefonisch die Migrationskrise an Weißrusslands Grenze zu Polen, Lettland und Litauen erörtert. Der russische Staatschef plädierte dabei für einen direkten Dialog zwischen der Regierung in Minsk und der Europäischen Union.