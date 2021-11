Kurz vor dem Wintereinbruch: Europäische Gaspreise steigen weiter

Der Erdgaspreis in Europa hat am Mittwoch zum ersten Mal seit Ende Oktober die Marke von 900 Dollar pro tausend Kubikmeter überstiegen, wie der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange mitteilt. Der Preis für Dezember-Futures am TTF-Hub in den Niederlanden stieg auf über 940 Dollar pro tausend Kubikmeter, was einem Tagesanstieg von 16 Prozent entspricht.

Am Montag stieg der Gaspreis in Europa um 11 Prozent, nachdem berichtet worden war, dass russische Lieferungen über die Jamal-Europa-Pipeline am Wochenende von Deutschland nach Polen umgeleitet wurden. Polen kauft seine Gaslieferungen häufig von Deutschland, um den Anschein zu vermeiden, dass es direkt Gas aus Russland bezieht.

In der Zwischenzeit könnte die Ukraine bald ihre Brennholzexporte in die EU erhöhen, um der EU angesichts der steigenden Gaspreise bei der Bewältigung der Energieknappheit vor dem Winter zu helfen. Nach Angaben des ukrainischen Analyse- und Strategiezentrums zieht die EU derzeit Brennholz als Energieprodukt in Betracht.

Igor Chalenko, Leiter des ukrainischen Analyse- und Strategiezentrums, erklärte letzte Woche auf einer Pressekonferenz:

"Brennholz ist zweifellos ein interessanter Rohstoff für den Export, insbesondere für den Markt der Europäischen Union. In dieser Heizperiode fehlen ihnen 70 Milliarden Kubikmeter, um ihren Bedarf zu decken, bis die Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen wird."

Die europäischen Kunden warten auf die Inbetriebnahme der russischen Nord Stream 2-Pipeline, die die Gasfelder in Sibirien mit Westeuropa verbindet. Der Bau der Pipeline wurde im September abgeschlossen. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren für die Inbetriebnahme durch die EU-Regulierungsbehörden.

Nach Angaben von Bloomberg könnte sich das zuvor noch in Deutschland zu durchlaufende Verfahren zur Erteilung der Genehmigung für den Betrieb der Nord Stream 2-Pipeline jedoch bis Mai verzögern. Wie die Agentur am Mittwoch berichtete, sind die Behörden nach den deutschen und europäischen Rechtsnormen berechtigt, die Frage bis Mai 2022 zu prüfen.

