Zwei Tote kurz vor Hommage "Thank You For The Music": Konzerthaus in Uppsala sagt Veranstaltung ab

Bei einem Zwischenfall im Konzerthaus der schwedischen Stadt Uppsala sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Die Polizei evakuierte die Konzerthalle, in der eine Hommage für Mitglieder der Musikgruppe ABBA stattfinden sollte.

Quelle: www.globallookpress.com © Anders Wiklund / TT / Keystone Press Agency