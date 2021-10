Um Lieferketten-Probleme zu übertünchen: Supermärkte in Grossbritannien mit "Fake-Waren" bestückt

Die anhaltende Warenknappheit in Großbritannien führte unter anderem zu leeren Regalen in den Supermärkten. Nun sind einige Geschäfte auf der Insel scheinbar besonders kreativ geworden, um den Mangel zumindest optisch zu übertünchen – in den Regalen finden Kunden nun zum Teil "Fake-Waren".

So trafen in mehreren Supermärkten überraschte Kunden auf Bilder von Obst und Gemüse – statt auf echtes Obst und Gemüse. Wenig verwunderlich, dass die Tricksereien der Supermärkte schnell ihren Weg in die Sozialen Medien fanden.

Gepostet werden auf Twitter unter anderem Bilder von Spargel oder auch Waschmittel– beziehungsweise den Fotografien davon im Regal. Laut der britischen Zeitung Guardian wurden viele der Fotos in Filialen der Supermarktkette Tesco geschossen.

Tesco have the fake asparagus out this morning pic.twitter.com/QokEJGs81W — 👻🦇🎃Patrick-or-Treat Dalton 💀🎃🦇 (@shitlondon) October 22, 2021

Laut dem Guardian ist die Warenknappheit und der Versuch der Supermärkte, die leeren Regale zu übertünchen, kein regionales Problem. Fotos mit "Fake-Waren" wurden auch aus London, Milton Keynes, Cambridge und Fakenham gepostet.

Tesco Express in Cambridge. Look carefully. The middle three rows are photographs. pic.twitter.com/wfmae8lM9k — Non Fungible Sarah, Empress of the Moon (@GoatSarah) October 20, 2021

Auf Anfrage der englischen Gratis-Zeitung Metro erklärte Tesco, die Bilder von frischen Lebensmitteln würden nur in ausgewählten größeren Filialen verwendet, wenn zusätzlicher Platz in den Regalen vorhanden sei. Die Handelskette bestand trotz der "Fake-Waren" darauf, dass die Gesamtverfügbarkeit nach wie vor hoch sei.

