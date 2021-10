Politico: Neuer Eigentümer Axel Springer will proisraelische Agenda verstärken

Axel Springer kaufte kürzlich das US-Nachrichtenportal Politico. Nun verkündete der Springer-Chef, Politico müsse sich entsprechend Springer-Standards in Deutschland verhalten. Er erwartet von den Mitarbeitern, dass sie sich an die "Leitprinzipien" halten, obwohl sie nicht dazu verpflichtet seien, sich wie Mitarbeiter in Deutschland schriftlich zu diesen zu bekennen.