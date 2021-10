Jetzt singt sie auch noch! Greta Thunberg gibt "Never Gonna Give You Up" zum Besten

Der nächste Coup scheint ihr gelungen: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die Besucher eines Konzerts in Stockholm zugunsten des Klimaschutzes mit einer Gesangseinlage überrascht. Gemeinsam mit einem anderen Klimaaktivisten versuchte sich die 18-Jährige am Samstagabend vor einer jubelnden Menge an dem 80er-Jahre-Hit "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley und tanzte ausgelassen dazu.

Der schwedischen Zeitung Aftonbladet zufolge war es das erste Mal, dass Thunberg in der Öffentlichkeit ihre Gesangskünste zum Besten gab. Gegenüber dem Blatt verriet sie nach dem Auftritt:

"Wir sind letztlich einfach Teenager, die miteinander herumalbern, nicht nur die wütenden Kinder, als die uns die Medien oft darstellen."

Das Showbusiness dürfte Greta jedenfalls nicht ganz fremd sein: Sowohl ihre Mutter Malena Ernman (50) als auch ihre Schwester Beata Ernman Thunberg (16) sind im Musikgeschäft, wie das Aftonbladet weiter anmerkte. Mutter Malena, die eigentlich Opernsängerin ist, hatte sogar Schweden 2009 beim Eurovision Song Contest vertreten.

Das Konzert am Samstag in Stockholm war Teil einer Reihe, die von der Organisation Fridays for Future und dem Festivalveranstalter Livegreen unter dem Titel Climate live in 45 Ländern veranstaltet wird.

(rt/dpa)