Österreich: Ermittler durchsuchen Zentrale von ÖVP-Partei und Kanzleramt

In der Zentrale der Partei des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz gab es am Mittwoch eine Hausdurchsuchung. Auch das Kanzleramt soll durchsucht worden sein. Die ÖVP bestätigte dies in einer Mitteilung.