Referendum zur Ehe für homosexuelle Paare: Schweiz sagt Ja

Am Sonntag hat die Schweiz über die Zulassung der gleichgeschlechtliche Ehe abgestimmt. Etwa zwei Drittel der Stimmbevölkerung sagten Ja zur Ehe für homosexuelle Paare. Jetzt dürfen sie gemeinsam Kinder adoptieren und lesbische Ehepaare erhalten Zugang zur Samenspende.

Am Sonntag hat die Schweiz bei einem Referendum über die gleichgeschlechtliche Ehe abgestimmt. Über 64 Prozent der Stimmbevölkerung unterstützte dabei die Ehe für alle.

Seit 2004 durften gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz eine eingetragene Partnerschaft eingehen. Unter anderem verlieh diese Form der Lebenspartnerschaft ihnen das Recht auf einen Anteil am Erbe des Partners oder an der Altersrente. Seit 2018 dürfen gleichgeschlechtliche Paare zudem das Kind des Partners oder der Partnerin adoptieren.

Mit der Ehe für alle können jetzt schwule und lesbische Paare auch gemeinsam Kinder adoptieren. Lesbische Ehepaare erhalten wiederum Zugang zur Samenspende. Beide Frauen werden in diesem Fall ab der Geburt des Kindes als Mütter anerkannt. Ausländische Ehepartner können jetzt mit einer schnelleren und kostengünstigeren Einbürgerung rechnen.

Damit verbleiben auf der Liste der westeuropäischen Länder, wo gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten dürfen, noch Italien, Griechenland und Liechtenstein.

Außerdem stimmte das schweizerische Stimmvolk am Sonntag über eine stärkere Besteuerung hoher Kapitaleinkommen ab. Diese Initiative fand allerdings keine Mehrheit.

