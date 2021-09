Frankreich: Auto fährt in Restaurantterrasse – mehrere Verletzte

Ein Auto raste in der Stadt Fontainebleau in eine Restaurantterrasse und verletzte mehrere Personen. Über einen möglichen terroristischen Hintergrund ist derzeit nichts bekannt.

In der Stadt Fontainebleau in der Nähe von Paris ist ein Fahrzeug in die Terrasse eines Restaurants gerast und hat mehrere Menschen verletzt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

Auf Bildern in den sozialen Medien ist zu sehen, wie die Polizei ein Gebiet nahe Schloss Fontainebleau absperrt.

🇫🇷 Les secours sont actuellement déployés sur place, et un périmètre de sécurité a été mis en place.Pour l'instant on parle d'un geste "suicidaire" de la part de la conductrice... #Fontainebleau#Paris#Francepic.twitter.com/CauNghJ7JA — MediaFrance24 🌐 (@MediaFrance24) September 18, 2021

Ersten Berichten zufolge wurden bei dem Vorfall drei Menschen verletzt, während die Nachrichtenwebsite Actu.fr von mindestens sechs Verletzten sprach.

Bürgermeister Frédéric Valletoux sagte, die Situation sei "unter Kontrolle", und bat die Öffentlichkeit, sich nicht in die Rettungsarbeiten einzumischen.

#Fontainebleau Nous vous invitons à éviter le secteur Poste/Carrousel en raison d’un accident survenu un peu plus tôt. Une intervention de la police et des pompiers est en cours. La situation est sous contrôle. Merci de ne pas gêner leur travail. pic.twitter.com/g5Uvw61O0n — Frédéric Valletoux (@fredvalletoux) September 18, 2021

Medienberichten zufolge war der Fahrer der Polizei nicht bekannt und litt möglicherweise an einer psychischen Erkrankung. Der Vorfall ereignete sich auf dem Napoleon-Bonaparte-Platz, unweit des berühmten Schlosses Fontainebleau, einer historischen Residenz der französischen Monarchen.

