Zwei Tote nach Messerangriff in den Niederlanden – Mutmaßlicher Angreifer gefasst

In den östlichen Niederlanden ereignete sich ein Angriff, bei dem der mutmaßliche Täter mit einem Messer auf mehrere Personen losgegangen sein soll. Dabei starben laut aktuellen Informationen zwei Menschen. Eine weitere sei verletzt worden.

Nach einem Messerangriff im Osten der Niederlande, bei dem zwei Menschen starben und mindestens eine weitere Person verletzt wurde, hat die Polizei erklärt, dass sie den mutmaßlichen Täter gefangen hat. Der Täter soll ebenfalls verletzt sein.

Der Vorfall soll sich im Stadtzentrum von Almelo ereignet haben. Gegen zehn Uhr habe die niederländische Polizei auf Twitter die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich nicht der Gegend um die Steynstraat, wo der Angriff stattgefunden haben soll, zu nähern. Die Polizei teilte zudem mit, dass es sich um eine Messerstecherei handle. Die Einsatzkräfte würden Schusswaffen verwenden.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo#rtvoostpic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

Am frühen Nachmittag gab die Polizei dann bekannt, dass sie einen Verdächtigen verhaftet habe. Der Verdächtige habe Verletzungen. Zwei Personen seien bei dem Vorfall getötet wurden. Eine weitere Person sei verletzt worden. Die Untersuchungen in den Angriff würden andauern, so die niederländische Polizei auf Twitter.

Bij het steekincident aan de Mth Steynstraat in #Almelo zijn twee personen overleden. Een derde slachtoffer raakte gewond. Één verdachte is aangehouden en raakte gewond. Het verdere politieonderzoek loopt. ^SV — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) September 17, 2021

Auf einem Video des niederländischen Kanals RTV, das den Vorfall zeigen soll, ist ein Mann zu sehen, der auf einem Balkon mit einer Armbrust schießt. Die Echtheit der Videos kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden.

Die niederländische Zeitung De Telegraph berichtete unter Berufung auf einen Polizeisprecher, dass ein terroristischer Hintergrund nicht vermutet wird.

Bereits im Mai war es in Amsterdam zu einem Messerangriff gekommen, bei dem eine Person starb und vier weitere verletzt wurden. Die Polizei verhaftete noch am Tatort den mutmaßlichen Angreifer. Es gab laut Sicherheitskräften keine direkten Hinweise auf terroristische Motive.