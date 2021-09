Als erstes EU-Land: Dänemark hebt alle Corona-Beschränkungen auf

Mit dem Verzicht auf Corona-Pässe in Nachtlokalen entfallen in Dänemark ab Freitag auch die letzten Corona-Maßnahmen. Experten zufolge ist die Aufgabe der letzten Einschränkungen auf die hohen Impfzahlen im Land zurückzuführen.

Bis auf Nachtklubs war die Forderung nach einem Corona-Nachweis bereits am 1. September landesweit aufgehoben worden, berichtete der TV-Sender France 24. In den Wochen davor waren im Land bereits andere pandemiebedingte Beschränkungen wie etwa die Maskenpflicht schrittweise zurückgefahren worden. Damit wurde Dänemark zur ersten EU-Nation, die sich komplett von Corona-Auflagen verabschiedet hat.

Bereits im vergangenen Monat hatten dänische Behörden die endgültige Aufgabe der Corona-Maßnahmen abgesegnet, indem COVID-19 der Status einer "für die Gesellschaft kritische Krankheit" entzogen worden war. Den beispielhaften Erfolg Dänemarks im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie rechnet der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke dem erheblichen Fortschritt bei der nationalen Impfkampagne sowie den "großen Anstrengungen aller dänischen Bürgerinnen und Bürger" zu.

Somit erobert Dänemark seinen vorpandemischen Alltag allmählich zurück. Für Schüler gilt inzwischen im Fall eines Kontakts mit einem Testpositiven keine Quarantänepflicht mehr, solange die Krankheit bei ihnen selbst nicht nachgewiesen wird. Berufstätige dürfen in ihre Büros zurückkehren, der Schulunterricht findet wieder in Präsenz statt. Am Samstag soll außerdem ein Konzert in Kopenhagen als europaweite erste Großveranstaltung schätzungsweise 50.000 Zuschauer empfangen.

Für Einreisende aus dem Ausland sollen allerdings vorerst weiterhin gewisse Einschränkungen gelten. So müssen sie bei der Ankunft in Dänemark nach wie vor entweder einen Impfpass oder einen negativen Corona-Test vorzeigen. Auch das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes in Flughäfen bleibt bis auf Weiteres obligatorisch.

Seit Beginn der Impfkampagne in Dänemark wurden 73 Prozent der 5,8 Millionen Einwohner des Landes vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Unter Menschen über 65 Jahren liegt dieser Wert bei 96 Prozent.

Mehr zum Thema - "Sonderweg" bei Corona: Deutsche Presse sagt Schweden schwierigen Herbst voraus