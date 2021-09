Donbass: Bergleute bei Drahtseilbruch in Bergwerk nahe Swerdlowsk getötet

In der selbsternannten Volksrepublik Lugansk ist es zu einem Minenunglück gekommen. Wegen eines gebrochenen Drahtseils ist in einem Kohlebergwerk ein Aufzug abgestürzt. Bei dem Unglück soll es neben Verletzten auch Tote gegeben haben.

Im Bergwerk Krasny Partisan des Unternehmens RTK Vostokugol in der selbsternannten Volksrepublik Lugansk ist es zu einem Unfall mit Todesopfern gekommen. Berichten zufolge soll in einer Mine bei der Stadt Swerdlowsk ein Drahtseil an einem Aufzug gebrochen sein, der Bergleute zu ihren Arbeitsplätzen hinunterfuhr.

In einer offiziellen Erklärung des Notstandsministeriums der selbsternannten Volksrepublik heißt es dazu:

"Am 6. September ereignete sich in der Grube Krasny Partisan ein schwerer Unfall. Das Drahtseil der Transportplattform, die die Bergleute zu ihren Arbeitsplätzen hinunterbrachte, riss. Infolge des Unfalls gibt es Todesopfer und Verletzte."

Mitarbeiter der paramilitärischen Minenrettungsteams des Ministeriums für Notfallsituationen sowie Spezialisten des Gesundheitsministeriums der Volksrepublik Lugansk sind an der Unglücksstelle im Einsatz. Die Rettungskräfte versuchen, in der Mine eingeschlossene Bergleute herauszuholen. Ein Krisenstab wurde eingerichtet.

